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Юная пресс-секретарь Зеленского вызвала интерес у прокуратуры

16:23
  • среда
  • 26 июня 2019

Девушка наболтала лишнего

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Юлия Мендель: что известно о новом пресс-секретаре Зеленского

Правоохранительным органам не понравилась фраза девушки, о том, что украинские военные якобы убивают мирное население Донбасса. Об этом она сказала 7 июня в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Мендель должна явиться в прокуратуру 27 или 28 июня, пишет theБабель.

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского 3 июня. До этого девушка работала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "Интер", сотрудничала с украинскими подразделениями Forbes и Politico, а также с New York Times.

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