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"Мы всегда были дружны": Басилашвили рассказал о любви грузин к России

15:59
  • среда
  • 26 июня 2019

Актер попытался примирить два народа

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил о давней дружбе россиян и грузин, комментируя антироссийские акции в Тбилиси. 
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"Мы - русские и грузины - всегда были дружны… Закон грузинской семьи - любого гостя встречай как самого дорогого человека. А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени. Грузия - это единственная, пожалуй, страна из бывших советских республик, где относятся с такой любовью к российскому народу, как нигде больше", - цитирует Басилашвили портал 360.

84-летний актер рассказал, что он часто бывает в Грузии. Местные жители, по его словам, с распростертыми объятиями принимают гостей из России и других стран. 

Ранее российско-грузинский актер Вахтанг Кикабидзе подвергся всеобщей критике после того, как назвал Россию оккупантом, который пытается "прибрать к рукам" Грузию. 

Отношения между двумя странами обострились 20 июня, когда в Тбилиси начались антироссийские протесты. Грузин возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. По словам Гаврилова, во время подобных мероприятий в других странах он занимает такое же почетное место. 

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