Трамп пообещал разбомбить Иран быстро

Президент США симпатизирует иранцам

Дональд Трамп надеется, что войны между США и Ираном не будет. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox Business.

Тем не менее, Вашингтон имеет сильные позиции, потому война, если она все же случится, будет короткой, заявил американский президент. Наземную операцию при этом Трамп начинать не намерен.

"Я не говорю о том, что там будут военные, я не говорю, что мы туда отправим наших солдат, я говорю, что если что-то и произойдет, то это закончится быстро", - заявил президент США.

Сама по себе идея войны с Ираном Трампу не нравится. Останавливают его возможные жертвы среди местного населения.

"Я знаком со многими иранцами, и они мне очень нравятся", - сказал Дональд Трамп.

Отношения между Ираном и США накалились до предела после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к инциденту. Позднее Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник в воздушном пространстве Ирана.

Дональд Трамп в ответ отдал приказ об ударе по территории Ирана, однако отозвал распоряжение, когда самолеты были уже в воздухе. По словам американского лидера, он не хотел человеческих жертв.