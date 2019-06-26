"В Жириновск?": лидер ЛДПР захотел переименовать Петербург

Северная столица может в четвертый раз сменить название

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург обратно в Петроград.

"Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать - Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область - город нет нигде в мире", - отметил Жириновский, добавив, что аналогичным образом стоит объединить Москву и Подмосковье.

Также парламентарий задался вопросом, как строить дорогу, если в городе один бюджет, а в области – другой. Чтобы не было такой путаницы, следует средства на строительство дорог сделать внебюджетными и создать дорожный фонд федерального и регионального значения, пишет РИА Новости.

Россияне скептически восприняли предложение Жириновского переименовать Санкт-Петербург. "Его Порошенко покусал?", "В Жириновск? Жириновград? Жириновск-Аты?", - написали пользователи Twitter

Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1914 году, когда началась первая мировая война и борьба с "немецким засильем" в столице. В 1924 году Петроград стал Ленинградом, а в 1991 году вернул свое прежнее название.