Столичной службе санитарной авиации исполнилось 10 лет

В Москве круглосуточно дежурят три вертолета

Городской службе санитарной авиации исполнилось 10 лет. За эти годы медицинскую помощь от авиамедицинских бригад получили более пяти тысяч человек.

В половине случаев вертолеты Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и Московского авиационного центра вылетают к пациентам с сердечнососудистыми проблемами, хотя в первые годы чаще всего оказывали помощь пострадавшим в ДТП.

"Сейчас задачи значительно расширились. На сегодняшний день организовано круглосуточное дежурство вертолетов в больнице имени Юдина, а также в больнице № 15 имени Филатова, которые входят в сердечно-сосудистую сеть Москвы. Это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами", — рассказал заместитель руководителя Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Сейчас в Москве дежурят три медицинских вертолета – два в черте города, а еще один находится в аэропорту Остафьево близ Щербинки. В начале осени парк пополнится еще одной машиной. Она будет располагаться в детской городской клинической больнице им. Башляевой.

Благодаря вертолетам врачи могут добраться в любую точку города за 7-10, а в ТиНАО — за 15-20 минут. Они оснащены новейшим медицинским оборудованием. На борту можно даже проводить электроимпульсную терапию.