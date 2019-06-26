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Столичной службе санитарной авиации исполнилось 10 лет

17:00
  • среда
  • 26 июня 2019

В Москве круглосуточно дежурят три вертолета

Городской службе санитарной авиации исполнилось 10 лет. За эти годы медицинскую помощь от авиамедицинских бригад получили более пяти тысяч человек.

В половине случаев вертолеты Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и Московского авиационного центра вылетают к пациентам с сердечнососудистыми проблемами, хотя в первые годы чаще всего оказывали помощь пострадавшим в ДТП.

"Сейчас задачи значительно расширились. На сегодняшний день организовано круглосуточное дежурство вертолетов в больнице имени Юдина, а также в больнице № 15 имени Филатова, которые входят в сердечно-сосудистую сеть Москвы. Это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами", — рассказал заместитель руководителя Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Сейчас в Москве дежурят три медицинских вертолета – два в черте города, а еще один находится в аэропорту Остафьево близ Щербинки. В начале осени парк пополнится еще одной машиной. Она будет располагаться в детской городской клинической больнице им. Башляевой.

Благодаря вертолетам врачи могут добраться в любую точку города за 7-10, а в ТиНАО — за 15-20 минут. Они оснащены новейшим медицинским оборудованием. На борту можно даже проводить электроимпульсную терапию.

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Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
Работа вертолетных бригад санитарной авиации
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