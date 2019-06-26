"Кофемания и трудоголизм": врачи рассказали о зависимостях москвичей

Жители села, например, позволить себе пить кофе каждый день не могут

Психиатр-нарколог назвала главные пристрастия москвичей. Жители столицы сильнее всего подвержены кофемании и трудоголизму, также они испытывают слабость к сладкому, алкоголю и к комфортным условиям жизни.

"Кофемания - типичная городская привычка, так как в условиях сельской местности, например, пить много кофе каждый день как минимум накладно, да и сложно", - отметила психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова.

Кроме того, у москвичей наблюдается пристрастие к избыточному просмотру новостей и присутствию в социальных сетях, пишет агентство "Москва".