ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Кофемания и трудоголизм": врачи рассказали о зависимостях москвичей

17:32
  • среда
  • 26 июня 2019

Жители села, например, позволить себе пить кофе каждый день не могут

Психиатр-нарколог назвала главные пристрастия москвичей. Жители столицы сильнее всего подвержены кофемании и трудоголизму, также они испытывают слабость к сладкому, алкоголю и к комфортным условиям жизни.

"Кофемания - типичная городская привычка, так как в условиях сельской местности, например, пить много кофе каждый день как минимум накладно, да и сложно", - отметила психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова.

Кроме того, у москвичей наблюдается пристрастие к избыточному просмотру новостей и присутствию в социальных сетях, пишет агентство "Москва".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина пьет кофе на работе
Мужчина пьет кофе на работе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.