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Здоровее будешь! Девочкам вместо учебы посоветовали рожать

17:34
  • среда
  • 26 июня 2019

Владимирская чиновница взялась за пропаганду "молодых родов"

Во Владимирской области разгорелся скандал из-за высказывания замдиректора регионального департамента здравоохранения Юлии Арсениной, которая посоветовала девочкам сначала рожать, а уже потом получать образование.
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Резонансное заявление владимирская чиновница сделала во время круглого стола о поддержке материнства, который состоялся во вторник в областном доме молодежи. Арсенина призналась, что является сторонницей "молодых родов". Она также сообщила, что многие родители якобы настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей.

"Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", - заключила Арсенина.

Чиновница отметила, что необходимо менять установки старшего поколения и не считать, что дети - это обуза. Как пишет РИА Новости, подобные высказывания получили неоднозначную оценку читателей владимирских СМИ.

Ранее стало известно, что ежемесячные государственные выплаты на первого и второго ребенка увеличат в 200 раз - до десяти тысяч рублей вместо прежних 50 рублей.

Видео: детские пособия увеличат в 200 раз

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