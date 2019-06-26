Московский "отравитель газировкой" признал вину

Он попросил не арестовывать его

Молодой человек, которого подозревают в отравлении прохожих в Москве, частично признал свою вину. Мурат Сабанов попросил суд не заключать его под стражу.

Уроженец Кабардино-Балкарии сознался лишь в хищениях. Свою речь он читал по бумаге, которую ему подготовил адвокат. Сабанов отметил, что сознается в трех случаях совершения преступления.

Он заверил, что не собирается скрываться от следствия и суда, и пообещал являться к следователю. Ходатайство о своем аресте подозреваемый попросил отклонить, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве действует "серийный отравитель", который в жару угощал людей газировкой. После нескольких глотков жертвы теряли сознание. Молодой человек обворовывал их, а случайным прохожим заявлял, что просто забирает ценности у своих друзей.

Накануне полиция задержала Сабанова. На допросе он отверг обвинения в отравлении людей. При обыске у него дома были найдены феназепам и клозапин, а также трамадол. В отношении подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по статья о краже, грабеже и разбое. По данным полиции, от его рук пострадали по меньшей мере 11 человек.

Видео допроса московского "отравителя газировкой"