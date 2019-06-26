Младший сын Соколова оказался не самым главным подозреваемым

Следователи хотят допросить его старшего брата

Следственный комитет опроверг информацию о том, что младший сын хоккеиста Максима Соколова Арсений является главным подозреваемым в деле об убийстве матери.

В ведомстве отметили, что работы по сбору доказательств до сих пор продолжаются. Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), следователи хотят дождаться допроса старшего сына, но он пока находится в реанимации и не в состоянии давать показания.

Ранее в СМИ появилась информация, что стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве Ирины Соколовой, согласно которым Арсений признан главным обвиняемым.

Убийство произошло 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. В доме Максима Соколова нашли убитой его 45-летнюю жену Ирину. Рядом лежал тяжело раненый старший сын спортсмена. Поначалу именно его считали подозреваемым в убийстве, а также попытке суицида. Но затем подозрения пали на 15-летнего Арсения.

Позднее он пришел на похороны матери. Он стоял поодаль от основной массы людей. Порой на его лице проскакивала улыбка.

Видео с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова