Крымчан предупредили о провокации на полуострове

Полуостров в любое время может оказаться в "эпицентре агрессивных устремлений"

Расположенные на Крымском полуострове объекты могут стать целью для провокаций. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов, инспектируя морской отряд, военнослужащие которого будут обеспечивать безопасность в акватории Керченского пролива.

"Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

На совещании в Крыму Золотов сообщил, что планы по обеспечению безопасности объектов на полуострове и прилегающей к ним акватории удалось вовремя воплотить. Он отметил плодотворное сотрудничество власти, науки и бизнеса.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн на совещании пообещал наделить Росгвардию всеми необходимыми для работы полномочиями. "Мы должны быть твердо уверены, что ни одно плавсредство, ни один беспилотный летательный аппарат, ни один пловец или диверсант не сможет пройти через акваторию", - заявил он.

В ноябре 2018 года ФСБ задержала три украинских корабля, направлявшихся через Керченский пролив. Российская сторона заявила, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и проигнорировали требование остановиться. Моряков находятся под арестом в России.

Киев считает произошедшее актом агрессии, Москва называет случившееся провокацией и нарушением границы.

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