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Нотр-Дам мог сгореть из-за непотушенной сигареты

18:47
  • среда
  • 26 июня 2019

Признаков преднамеренного поджога не нашли

Прокуратура Парижа до сих пор не может точно установить причины пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Среди приоритетных версий – неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. Доказательств того, что пожар стал следствием преступного умысла, нет. Расследование дела продолжается, пишет Le Figaro.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Здание лишилось шпиля, крыши и внутреннего убранства. В результате ЧП пострадали три человека. Власти Франции пообещали восстановить памятник архитектуры за пять лет.

Видео: в сгоревшем Нотр-Даме провели богослужение в строительных касках

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