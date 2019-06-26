Видео с места мощного взрыва в Вене

Взрывная волна была настолько сильной, что чувствовалась на нескольких соседних улицах

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в Вене. ЧП произошло в четвертом районе австрийской столицы на улице Прессгассе. В результате взрыва дом частично обрушился с лицевой стороны.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий, взрывная волна была настолько сильной, что ощущалась на нескольких соседних улицах. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места ЧП.

В результате взрыва пострадали десять человек. В разрушенном доме также могут находится люди, до которых пока не добрались спасатели, отметил представитель пожарной службы. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

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