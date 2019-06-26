Онемевший Пласидо Доминго подвел Мариинку

Певец отменил выступление за пару минут до его начала

Концерт Пласидо Доминго в Мариинском театре Санкт-Петербурге не состоился. Причина — частичная потеря голоса.

Доминго должен был выступить в Мариинке 25 июня в опере "Симон Боккангера". Репетиции проходили успешно, но буквально перед выходом на сцену 78-летний певец почувствовал себя плохо, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Было принято решение заменить оперного певца на Романа Бурденко. Из-за этого директору Мариинского театра Валерию Георгиеву пришлось лично извиняться перед зрителями.

Сейчас театр пытается договориться с оперным певцом о повторном выступлении в ближайшее время. Разочарованные заменой артиста зрители могли сдать билеты до первого антракта.