"Рискованный блеф": что стоит за угрозами Трампа в адрес Ирана

Американцы играют в покер, считают в МИД

Россия будет убеждать США и Иран отойти от опасной черты и урегулировать ситуацию через цивилизованный диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что в подобных ситуациях не бывает точек невозврата. В среду в Евросоюзе вновь дали понять, что заинтересованы в сохранении иранской ядерной сделки. Тем временем США продолжают усиливать давление на республику.

"Ядерная сделка" с Ираном кажется обречена. В Тегеране уже даже не скрывают своих намерений ускорить темпы обогащения урана, излишки которого до этого экспортировались в другие страны. Но теперь Иран будет оставлять всё себе, теоретически получая возможность пустить это сырье на создание собственной бомбы.

"В начале июля мы сделаем второй шаг по сокращению обязательств нашей страны в рамках "ядерной сделки". После одностороннего выхода из неё США, европейская сторона поддерживала соглашение лишь на словах, а на деле только помогала усилить давление Вашингтона на Тегеран", - заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Потому-то окрики из Европы Тегеран теперь пропускает мимо ушей. Да и зачем слушать тех, кто не может помочь, просто не имея влияния на Вашингтон, в этот понедельник усилившего санкции в отношении Ирана. Под них попал и духовный лидер страны, что, разумеется, возмутило многих.

"Я не припомню, чтобы какая-либо страна вела себя подобным образом. Причина в большой сумятице и умственной отсталости руководства США", - заявил Хасан Роухани.

Тегеран также пригрозил ответным ударом по американским военным объектам в случае нападения. После чего в дело уже включился Трамп, явно оскорблённый этим выпадом. В его сообщениях в твиттер опять замелькали такие слова, как атака, мощь и уничтожение. Ну, а уже сегодня он вновь сменил тон, заявив, что не хочет войны.

"Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении. Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат. Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени", - заявил он.

К слову, так обычно говорили многие президенты США, начинавшие войны в последнее время. Как быстро они закончились и, самое главное, к чему привели - всем прекрасно известно. В курсе, конечно же, и сам Трамп, во время своей предвыборной кампании заявлявший, что не начнет ни одной новой войны за пределами США. Вот и сейчас многие эксперты в это верят, комментируя шум вокруг возможного конфликта между США и Ираном.

"Мне он пока кажется жестким и рискованным блефом. Я всегда в шутку говорю американским коллегам, что в отличие от нас, кто любит играть в шахматы, они любят азартные игры и играют во что-то наподобие покера. А там непредсказуемая концовка всегда", - иронизирует директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Его политика в отношении Ирана находится в противоречии сама с собой. С одной стороны, он говорит, что хочет избежать войны, но в то же время все вокруг подталкивают его к конфронтации. Я думаю, что если Трамп хочет избежать этого, ему необходима не только смена тона, но и окружения, принадлежащего к лагерю Болтон-Помпео", - рассуждает эксперт по Ирану Али Ваез.

Но пока никакой смены не предвидится. И курс, вероятно, останется прежним. Как и методы, которыми пользуется администрация США — давление, шантаж и угрозы.

"США считают, что Иран является крупнейшим спонсором терроризма в мире. Есть общее понимание угрозы и необходимости сдержать эту угрозу, которая представляет опасность не только для Ближнего Востока, но и для всего мира", - пугает госсекретарь Майк Помпео.

И тут Помпео, конечно же, преувеличивает. Весь мир не считает так же, как США, прекрасно понимая, что выйдя из "ядерной сделки", Вашингтон нанёс куда больший вред безопасности, чем наносят иранцы. Отсюда и заявления Ирака, который отказался предоставлять американским военным свою территорию для ударов по Ирану. И слова главы МИД Объединенных арабских эмиратов, который напомнил, что доказательств атаки иранских сил на нефтяные танкеры в Оманском заливе по-прежнему нет. Эту ситуацию обсуждали и на встрече с министром иностранных дел России. Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит убеждать Соединённые Штаты и Иран отойти от опасной черты.

"Мы будем убеждать американских и иранских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты и начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", - заявил Лавров.

Очередной раунд убеждения состоится уже на этой неделе в рамках заседания "Большой двадцатки". На ней Путин и Трамп должны провести полноценную двустороннюю встречу, где тема Ирана наверняка окажется среди ключевых.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".