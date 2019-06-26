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Отвод войск в Донбассе затянули на три дня

20:04
  • среда
  • 26 июня 2019

Процесс ранее срывался более 80 раз из-за заявлений Киева о якобы продолжающихся обстрелах

В Донбассе у станицы Луганская в среду начался отвод сил от линии соприкосновения. Разведение войск стартовало около полудня после того, как представители ЛНР и украинских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать процедуру.

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В Луганске выразили надежду, что она будет доведена до конца. Процесс может занять до трех дней, отмечает "ТВ Центр". Он проходит при наблюдении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Отвод войск предусмотрен соглашением Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое предполагает создание трех зон безопасности в регионе.

В двух из них - около населенных пунктов Золотое и Петровское - войска уже разведены, в станице Луганской осуществить процесс пока не удавалось. Он срывался более 80 раз из-за заявлений Киева о якобы продолжающихся обстрелах.

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