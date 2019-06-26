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Россию восстановили в ПАСЕ в полном объеме

19:12
  • среда
  • 26 июня 2019

Украинскую поправку делегаты отклонили

Участники летней сессии ПАСЕ в среду одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия России в полном объеме. За проголосовали 116 парламентариев, против - 62. Еще 15 человек воздержались.

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Таким образом, российская делегация вернулась к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, как того и добивалась. В документе подчеркивается, что Россия выполнила все рекомендации, которые давались в предыдущих резолюциях.

Кроме того, ассамблея призвала российские власти освободить украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. Также Россия должна выплатить все взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, которая предлагала полномочия России не продлевать. Ее внесли представители Украины и ряда других страна. Они просили в текст документа добавить частицу "не". На это председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что корректировка формулировки сделает всю резолюцию невыполнимой, пишет ТАСС.

После принятия резолюции украинская делегация решила покинуть зал заседаний ПАСЕ.

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