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Украина покидает ПАСЕ после возвращения России

19:30
  • среда
  • 26 июня 2019

Под вопросом участие делегаций Польши, Литвы, Эстонии и Грузии

Украинская делегация намерена покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления России в правах.
Россию ждет сближение с Западом после возвращения в ПАСЕ?

Этот вопрос будет решать Верховная рада нового созыва после парламентских выборов, которые состоятся на Украине 21 июля, пишет ТАСС.

Кроме того, делегация Польши, Литвы, Эстонии и Грузии запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе ассамблеи ПАСЕ.

В среду, 26 июня, участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия России в полном объеме. За проголосовали 116 парламентариев, против - 62. Еще 15 человек воздержались. В тексте резолюции подчеркивалось, что Россия выполнила все необходимые рекомендации для восстановления в правах.

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