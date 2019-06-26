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Глава ЗАГСа выдала подругу замуж без согласия жениха

20:18
  • среда
  • 26 июня 2019

Мужчина умер на следующий день после свадьбы

В Кемеровской области оштрафовали главу ЗАГСа, которая зарегистрировала брак своей подруги без согласия жениха.

В момент брачной церемонии мужчина находился в бессознательном состоянии в больнице. На следующий день после свадьбы он скончался, а вдова вступила в имущественные и личные неимущественные права, сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, аферистка потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью супруга. Суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.

В отношении руководительницы ЗАГСа было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Женщине пришлось заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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