Путин сменил главу Ингушетии

Стало известно, кто заменит Юнус-Бека Евкурова

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Президент уже подписал соответствующий указ. Калиматова представят властям республики в четверг в Магасе.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер ранее провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. Путин принял его отставку и поблагодарил за работу в этой должности.

24 июня бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. "Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал он тогда во время своего выступления на национальном телевидении Ингушетии.

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