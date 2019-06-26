"Отравителя с газировкой" уличили в сексуальном насилии

От его действий пострадали двое несовершеннолетних

Мурат Сабанов, задержанный по подозрению в отравлении и грабеже граждан в Москве, может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

От его действий пострадали два подростка. Следователи намерены проверить эту информацию, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве действует "серийный отравитель", который в жару угощал людей газировкой. После нескольких глотков жертвы теряли сознание. Молодой человек обворовывал их, а случайным прохожим заявлял, что просто забирает ценности у своих друзей.

Накануне полиция задержала Сабанова. При обыске у него дома были найдены феназепам и клозапин, а также трамадол. В отношении подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. По данным полиции, от его рук пострадали по меньшей мере 11 человек.

На допросе Сабанов отверг обвинения в отравлении людей, но затем в суде частично признал свою вину. 26 июня суд отправил предполагаемого серийного отравителя под стражу до 25 августа.