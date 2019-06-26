Украинская делегация подняла бунт в ПАСЕ из-за возвращения России

Истеричный Киев решили поддержать в Словакии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Грузии

День политической победы. В Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы полностью и окончательно подтвердила полномочия российской делегации. Голосование по соответствующей резолюции с подачи антироссийски настроенного меньшинства растянулось на два дня и сопровождалось нелицеприятными скандалами и подковерными интригами. И вот - момент истины. Россия - снова полноправный участник межпарламентского диалога.

Хватаясь за последний шанс образумить Парламентскую Ассамблею, украинская делегация пугала, грозила, стыдила. Ради драматического эффекта депутаты из Киева даже заговорили по-русски. Хотя известно, что в кулуарах сами умоляли коллег не голосовать за резолюцию. И даже - как могли - пытались оказывать давление. В украинских соцсетях появились личные данные депутатов, поддержавших снятие санкций. Странная демонстрация приверженности европейским ценностям. И ведь в ПАСЕ все решили еще в понедельник. С перевесом голосов вдвое. Что поддержали обе комиссии Ассамблеи, куда Киев направил апелляцию.

"Наше присутствие здесь это, если хотите, протянутая рука со стороны России Европе. И в данном случае ПАСЕ. Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать проблемы вместе, мы здесь, если вы отвергните эту руку, то мы уйдем", - заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

Россия сделала дружеский жест и даже не давила на ПАСЕ. Наши депутаты даже не принимали участия в голосовании. Чтобы его нельзя было назвать необъективным. Но итоги - безапелляционны. 116 депутатов за возвращение России в Ассамблею на этот раз без права обжалования. ПАСЕ в полном формате подтверждает права России в Ассамблее. К работе в ПАСЕ наша делегация может приступить незамедлительно.

Украинская делегация реагирует незамедлительно.

- Мы покидаем ПАСЕ!

А уже в коридоре депутаты срываются на истерику.

- Вам будет стыдно за это, обязательно. И тем, кто голосовал за то, чтобы без санкций могли вы здесь находиться, конечно! И они ещё будут стоять и плакать.

Впрочем, к непарламентскому поведению украинской делегации в ПАСЕ уже привыкли. Большинство стран-участниц в ПАСЕ за нормальный и конструктивный диалог. На дебатах, которые идут перед итоговым голосованием делегации из Нидерландов, Германии, Финляндии, Сербии поддерживают возвращение России.

Украина уже заявила: покидает зал заседаний. На неопределенный срок. А еще якобы готовит ряд возможных санкций против ПАСЕ. Присоединиться могут и делегации из Грузии и прибалтийских стран. Они - со слов киевских депутатов - уже направили в местные парламенты запрос.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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