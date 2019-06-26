Беда и кромешная темень: Путин жестко высказался о качестве дорог в России

Президент потребовал навести порядок на дорогах

Более 45 тысяч километров дорог планируется отремонтировать до 2024 года в российских регионах. Эта цифра была озвучена на заседании Госсовета, которое прошло в Кремле под председательством Владимира Путина. Оно было посвящено развитию сети автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения.

Палящее солнце, свежий асфальт, рабочие в ярких жилетах. Вроде бы привычная для лета картина, с одним лишь но! Не жалея сил, дорожное полотно укладывают главы регионов!

Именно так, на практике, идёт подготовка к заседанию Госсовета. Не в душных кабинетах или помпезных залах, а, как принято говорить, "в полях". Кому принадлежит идея, остаётся только догадываться. Зато результат теперь может оценить каждый автомобилист. К качеству нареканий нет.

"Очень многие руководители субъектов сказали: вот сейчас приедем и своим руководителям муниципалитетов накрутим хвоста, чтобы от начала до конца все эти процедуры выполнялись. Я думаю, это уникальный опыт. Я думаю, что он будет очень полезен", – уверен министр транспорта России Евгений Дитрих.

"Ну, вот как-то умом не дошли, наверное. Теперь лучше будет. Я уже дал поручение соответствующим руководителям администрации губернатора, чтобы провели аналогичное мероприятие", - сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Впрочем, не для всех дорожные работы оказались чем-то новым. Сменив спецовку на привычный строгий костюм, губернаторы делятся воспоминаниями.

"Для меня это не первый опыт. Я семь с половиной лет работал мэром города Тюмени. Если уж сам не укладывал, то много раз был на стройке", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитан до 2024 года. Президент поставил четкую задачу: не менее половины муниципальных и региональных магистралей должны соответствовать нормативам. И вот к ним накопилась масса вопросов. Некоторые элементарно устарели. Ключевая роль при реализации нацпроектов отводится регионам. Многие губернаторы в среду присутствуют в Кремле. Именно к ним в первую очередь обращается президент, открывая заседание Госсовета.

"В ходе подготовки к "Прямой линии" много материалов посмотрел по регионам, по стране. Понятно, что на все денег никогда не хватает, но если грамотно правильно организована работа, то многих вещей можно избегать, очевидно. Знаете, смотрел иногда видеоматериалы, фотоматериалы и возникал вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь, видел хоть когда-нибудь эти объекты? Многие из них нужно либо закрывать, и тогда обеспечить, чтобы люди могли пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах. Тогда и дороги нужны качественные, и автобусы там, и так далее, и так далее. ФАПы открывать. Или отремонтировать. Многие вещи, уверяю вас, я смотрел это, уверен абсолютно, сам в регионе работал, не требуют и больших усилий", - сказал президент Владимир Путин.

83% федеральных трасс соответствуют нормам. В 2010 году таких дорог было лишь 38%. С региональными магистралями хуже, констатирует Путин. Проблемы начинаются еще на этапе стройки. Стоимость контрактов изначально занижают. Подрядчику потом элементарно не хватает средств. Либо используют некачественные материалы. Это при том, что реальных денег у строителей нет. Сейчас аванс выдаётся ценными бумагами, на которые тот же бетон и битум не купишь. Есть и положительная динамика - количество ДТП в целом по стране снизилось. Водителей дисциплинируют камеры видеонаблюдения на дорогах.

"Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок", - заявил глава государства.

Бороться с нетрезвыми нарушителями правил дорожного движения предлагают жёсткими мерами. Инициатива главы МВД, уверяют эксперты, давно назрела.

"Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление ими в пьяном виде. Автомобиль - это источник повышенной опасности", - сказал глава МВД Владимир Колокольцев.

"Можно проработать ту идею, которая прозвучала в одном из докладов по конфискации объекта автотранспортного нарушения, проще говоря, автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, т.е. к тому, кто это нарушение в состояние опьянения совершил", - предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

То есть собственник машины затем сможет через суд взыскать ущерб с непосредственного нарушителя. Механизм конфискации пропишут в новом Административном кодексе. Еще одна проблема - освещение на загородных дорогах.

"С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям", - сказал Путин.

Именно финансы – ключевой вопрос заседания. На реализацию только этого нацпроекта выделено 4,5 триллиона рублей. Кураторы могут перераспределять средства, а профильное министерство уже подготовило для этого механизм. Так что проблем, отмечает президент, быть не должно.

Матвей Шестаков, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".

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