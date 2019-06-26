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Трамп засекретил тему разговора с Путиным

21:42
  • среда
  • 26 июня 2019

Лидеры двух стран встретятся в Осаке 28 июня

Президент США Дональд Трамп надеется, что у него состоится содержательный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

"У меня будет очень хороший разговор с Путиным. То, о чем я буду говорить, не ваше дело", - ответил Трамп журналистам.

Путин и Трамп проведут встречу "на ногах" на саммите G20 в японской Осаке, который пройдет 28-29 июня. Ориентировочно лидеры двух стран встретятся в пятницу в два часа дня по местному времени (6:00 по мск).

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