Трамп засекретил тему разговора с Путиным

Лидеры двух стран встретятся в Осаке 28 июня

Президент США Дональд Трамп надеется, что у него состоится содержательный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

"У меня будет очень хороший разговор с Путиным. То, о чем я буду говорить, не ваше дело", - ответил Трамп журналистам.

Путин и Трамп проведут встречу "на ногах" на саммите G20 в японской Осаке, который пройдет 28-29 июня. Ориентировочно лидеры двух стран встретятся в пятницу в два часа дня по местному времени (6:00 по мск).