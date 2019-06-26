Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

Вражеские дроны уничтожили российские средства ПВО

Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нападение отразили средства ПВО, и беспилотники были уничтожены.

В результате атаки террористов никто не пострадал. Авиабаза работает в штатном режиме, материального ущерба нет, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

"С наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов", - рассказал он.

Как передает РИА Новости, Бакин также предупредил, что в южной части Идлибской зоны сохраняется вероятность провокаций с использованием отравляющих веществ.

Видео: Запад исказил информацию о ситуации в Сирии

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен