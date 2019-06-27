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Лидер группы "Високосный год" умер в 46 лет от остановки сердца

05:33
  • четверг
  • 27 июня 2019

Музыкант скончался в больнице

В Москве скончался лидер рок-группы "Високосный год" Илья Калинников. Музыканту было 46 лет.

Как рассказал в Facebook директор группы Алексей Кан, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Он умер в больнице.

"Поэтическая интонация Ильи Калинникова - это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе "тихий огонек" своей души, попросту - остаться человеком", - написал Кан.

Группа "Високосный год" была создана Калинниковым в конце 1980-х. Самые известные произведения коллектива "Тихий огонек", "Метро" и "Лучшая песня о любви".
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