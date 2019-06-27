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Ан-24 с пассажирами сгорел при посадке в Бурятии (видео)

08:23
  • четверг
  • 27 июня 2019

Погибли два человека

Трагедией завершилась посадка самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" с пассажирами в Нижнеангарске в Бурятии. Заходя на посадку борт столкнулся с очистными сооружениями и загорелся.

В результате происшествия погибли командир экипажа и бортмеханик. Ранения получили, по последним данным, 22 человека.

Как сообщает "Интерфакс", самолет получил критические повреждения. Полностью разрушена передняя часть воздушного судна, включая кабину. Выгорел салон. Однако состояние бортовых самописцев позволяет их расшифровать. "Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", - сказал источник.

Еще один источник назвал возможную причину катастрофы. По его словам, в воздухе у самолета отказал двигатель. На полосу борт садился с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Таким образом, удержаться на полосе при пробеге Ан-24 не мог. Экипаж же действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

Теперь пассажиров вывезет специальный рейс авиакомпании "Ангара". Он переправит их в Иркутск, сообщает ТАСС.

По данным "Байкал Daily", на борту самолета находилось 47 человек – четыре члена экипажа и 43 пассажира.

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