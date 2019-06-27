Готов ли Трамп развязать новую войну?

Иранский вопрос обсудили в программе "События. 25-й час"

Какова вероятность начала вооруженного конфликта с Тегераном? Готов ли Дональд Трамп развязать новую войну вопреки своим предвыборным обещаниям? И как на развитие ситуации может повлиять Россия?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

"Очень уж нагнетается взрывоопасная обстановка. Дело идет об архиважном неврологическом районе земного шара", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.