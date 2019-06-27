В России подскочила стоимость обучения в вузах

Высшее образование стало дороже на 19%

За прошедший год в России существенно подросла стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях – почти на 20% в среднем по стране. Такую информацию приводит Росстат и Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Так, в мае прошлого года в среднем семестр обучения с госвузах стоил 58 тысяч рублей, а сейчас - около 69 тысяч рублей, пишут "Известия".

Как рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, подорожание в той или иной степени связано с требованием удерживать зарплаты учителей на уровне 200% от средних по региону.

"Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм", — приводит его слова "Известия".

Ранее на этой неделе сообщалось, что число бюджетных мест в российских вузах сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.