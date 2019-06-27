ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подскочила стоимость обучения в вузах

08:56
  • четверг
  • 27 июня 2019

Высшее образование стало дороже на 19%

За прошедший год в России существенно подросла стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях – почти на 20% в среднем по стране. Такую информацию приводит Росстат и Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Васильева призвала выровнять качество образования
Собянин о московском образовании: нельзя останавливаться

Так, в мае прошлого года в среднем семестр обучения с госвузах стоил 58 тысяч рублей, а сейчас - около 69 тысяч рублей, пишут "Известия".

Как рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, подорожание в той или иной степени связано с требованием удерживать зарплаты учителей на уровне 200% от средних по региону.

"Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм", — приводит его слова "Известия".

Ранее на этой неделе сообщалось, что число бюджетных мест в российских вузах сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.

Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.