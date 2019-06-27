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"Что мы кушать будем?" На Украине в шоке от нелепой идеи Зеленского

08:24
  • четверг
  • 27 июня 2019

Это предложение сочли анекдотом

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал, что сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу в другой город. 

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Рабинович назвал это предложение "анекдотом". "Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем?" - цитирует политика телеканал "112 Украина". Он выразил мнение, что "шутки должны когда-то закончиться". 

По словам депутата Рады, заявление о переносе столицы носит официальный характер. Однако кто именно и когда высказал эту инициативу, неизвестно. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил перенос своей администрации из здания на Банковой улице в "Украинский дом" - бывший музей Ленина на Европейской площади. 

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