"Что мы кушать будем?" На Украине в шоке от нелепой идеи Зеленского

Это предложение сочли анекдотом

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал, что сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу в другой город.

Рабинович назвал это предложение "анекдотом". "Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем?" - цитирует политика телеканал "112 Украина". Он выразил мнение, что "шутки должны когда-то закончиться".

По словам депутата Рады, заявление о переносе столицы носит официальный характер. Однако кто именно и когда высказал эту инициативу, неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил перенос своей администрации из здания на Банковой улице в "Украинский дом" - бывший музей Ленина на Европейской площади.