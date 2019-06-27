"Он очень тихо помер": россияне поражены смертью лидера группы "Високосный год"

Соцсети полнятся соболезнованиями

Неожиданная кончина основателя и солиста группы "Високосный год" Ильи Калинникова потрясла поклонников его творчества.

Илья Калинников никогда не был знаменитостью, он жил своей жизнью и занимался творчеством. Зато его песни в 90-е годы звучали из каждого утюга. Фанатов "Високосного года" и людей, которые только что узнали имя автора хитов "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и "Метро", шокировала ранняя смерть Калинникова.

"Я вас не забывал и не забуду никогда", "Какая же большая беда", "Какой ужас", "Бесконечно жаль, что мы теряем таких людей", "Да что же это такое-то!", "Как-будто родной человек ушел" - пишут в соцсетях.

Многие теперь вспоминают любимые строчки из песен Калинникова: "Ей было где-то тридцать шесть, когда он очень тихо помер" или "Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро".

Илья Калинников, всю жизнь проживший в подмосковном городе Фрязино, умер от остановки сердца в столичной больнице. Ему было 46 лет. Дату и место похорон назовут позднее.

Калинников основал "Високосный год" в 1988 году. Эту группу слушали и любители "Шансона", и ценители рока. В 2000 году "Високосный год" выступил на “Рождественских встречах” Аллы Пугачевой. Песня "Тихий огонек", звучавшая в сериале "Дальнобойщики", стала настоящим гимном российских водителей.

Первый и последний альбом "Високосного года" вышел в 2000 году. В начале нулевых группа много гастролировала, а после 2004 года перестала выпускать новые песни. В 2008 году состоялось переиздание их единственного альбома, куда добавилась песня "Кино". Последний раз коллектив выступил в 2014 году на фестивале "Нашествие".