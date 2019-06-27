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Ярых украинских националистов выгнали из греческого отеля

09:01
  • четверг
  • 27 июня 2019

Они вывесили флаги запрещенной в России организации

Действия туристов с Украины, заселившихся в отель на острове Каламос в Греции, не понравились другим посетителям. В результате гостей пришлось выселить.

Причина, в частности, в национальных флагах, которые были вывешены на балконах украинских постояльцев. Кроме того, на стенах здания появились и полотна запрещенной в России украинской экстремистской организации. В итоге другие туристы заявили руководству отеля, что эти флаги оскорбляют их достоинство.

Как отметила журналист Юлия Витязева, во время отдыха украинцев в отеле проживали поляки, пишет URA.RU. "Видимо, в какой-то момент просто достало коллективное пение гимна", — написала Витязева в своем Twitter.

О произошедшем в Bomo Calamos Beach Hotel на своей странице в Facebook рассказала киевлянка Наталия Подоляк. Именно она являлась организатором поездки нескольких украинских семей на отдых. По ее словам, дети с гордостью говорили, что они украинцы. При этом они свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском.

Однако служащие отеля, по словам Подоляк, бесцеремонно вошли в номера и сняли флаги с балконов. После этого им заявили, что в отеле не принято демонстрировать символику стран, так как это может оскорбить других постояльцев. В итоге украинским туристам вернули деньги за проживание и попросили освободить номера.

Подоляк добавила, что в последний вечер пребывания к ним на разборки приехал представитель туроператора по имени Спартак. Туристов обвинили "в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих". Последние оказались недовольны некоторыми флагами, которые ассоциируются "с национализмом и фашизмом". "Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели", — написала она.

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