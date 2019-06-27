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"Просто беда": известный телеведущий оценил изменения внешности Барановской

09:34
  • четверг
  • 27 июня 2019

Влад Кадони не пощадил коллегу

Ведущий проекта "Дом-2" и потомственный экстрасенс Влад Кадони разнес в пух и прах облик своей коллеги Юлии Барановской, которая пришла на вечеринку в рамках столичного фестиваля "Жара". 

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34-летняя телеведущая шокировала Кадони новой прической. "С волосами просто беда. Во-первых, цвет: рыжеватый блонд сильно удешевляет. Во-вторых, укладка смотрится как парик - что-то напортачили с объемом", - сказал ведущий "СтарХиту". Он не стал окончательно добивать Барановскую критикой и похвалил ее за макияж. "Со всем остальным работы непочатый край", - отметил он. 

Влад Кадони раскритиковал и других участников вечеринки: Яну Чурикову - за модный костюм не по размеру, Викторию Дайнеко - за образ школьницы в топике, а Ирину Салтыкову - за излишне затейливую оборку платья.  

Напомним, что Барановская 10 лет жила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родила от него троих детей. 

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