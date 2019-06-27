Список погибших при крушении Ан-24

Всего на борту было 47 человек

СМИ распространили список жертв катастрофы пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии. Это пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Ранее стало известно, что всего в результате инцидента пострадали 22 человека.

Как отмечает "Газета.Ru", родственники погибших при аварии самолета пилотов получат единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей.

ТВЦ.Ru сообщал, что воздушное судно получило критические повреждения. Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину, салон сгорел. По одной из версий, причиной инцидента послужил дефект одного из двигателей.

Всего на борту находилось 47 человек. В Иркутск их вывезет специальный рейс авиакомпании "Ангара".