ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Список погибших при крушении Ан-24

09:54
  • четверг
  • 27 июня 2019

Всего на борту было 47 человек

СМИ распространили список жертв катастрофы пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии. Это пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.  Ранее стало известно, что всего в результате инцидента пострадали 22 человека.

Как отмечает "Газета.Ru", родственники погибших при аварии самолета пилотов получат единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей.

ТВЦ.Ru сообщал, что воздушное судно получило критические повреждения. Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину, салон сгорел. По одной из версий, причиной инцидента послужил дефект одного из двигателей.

Всего на борту находилось 47 человек. В Иркутск их вывезет специальный рейс авиакомпании "Ангара".

Новости по теме
Место падения самолёта Ан-24
Место падения самолёта Ан-24
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.