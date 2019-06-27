"Старается выглядеть белой и пушистой": Алсу обвинили в пиаре на смерти ребенка

Певица подарила девочке свой альбом

Певица Алсу, которая оказалась в центре скандала из-за накрутки голосов в пользу ее дочери Микеллы на детском "Голосе", навестила смертельно больную девочку.

Основатель хосписа в Казани Владимир Вавилов рассказал, что недавно у них лежала 14-летняя Альдона, которая умирала от саркомы. "Всю жизнь девчушка была поклонницей артистки, хотела хоть раз подержать ее за руку", - цитирует его "СтарХит". Алсу сначала передала ребенку свой альбом с автографом, а потом навестила его в хосписе. "Наша пациентка уже очень плохо себя чувствовала, но не могла поверить глазам. Алсу провела в ее палате около часа, рассказывала обо всем на свете, просила держаться. Буквально две недели назад Альдоны не стало... Но уверен: звезда продлила ей жизнь", - рассказал Вавилов.

Некоторые интернет-пользователи скептически отнеслись к истории со смертельно больной девочкой. Алсу заподозрили в намерении исправить свою репутацию, пошатнувшуюся после сомнительной победы ее дочери в "Голосе". "Попытка отбелить Алсу не удалась. Я уж подумала, она деньгами помогла девочке, а она... диск свой подписала тяжелобольному ребенку", - написала одна девушка. "Самой себе не поможешь. Уже", - прокомментировал новость другой пользователь Сети. "Все старается выглядеть белой и пушистой! А без пиара о своей "благотворительности" ну никак нельзя!" - высказался еще один юзер.

Отметим, что 27 июня у Алсу день рождения, ей исполнилось 36 лет.

Напомним, проверка показала, что в финале детского "Голоса" за 11-летнюю Микеллу Абрамову голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов шоу признали победителями и вручили им по миллиону рублей.

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