В Британии не увидели смысла в перехвате российских самолетов над Балтикой

Перехватчики дважды вылетали навстречу российским воздушным судам

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали инцидент над Балтийским морем, когда британские истребители сопроводили российские военные самолеты. Многие не поняли, почему самолеты Королевских ВВС так далеко находятся от дома.

Некоторые подчеркнули, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, и имели на это полное право.

"А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они", - отметил один комментатор.

"Они (пилоты. – прим. ред.) машут друг другу и улыбаются", - подчеркнул еще один пользователь.

Некоторые нашли место для иронии. "Уважаемый господин Путин, не могли бы вы больше не летать в нашем направлении, так как мы не можем позволить себе отправлять истребители два раза в день. Заработная плата, топливо и время на обслуживание вредят нашим налогам", —говорится в комментарии.

Нашлись и те, кто похвалил российскую авиацию. "Русские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные по сравнению с короткими колбасками, как британские", — отметил читатель.

Кое-кто опустился до агрессии. В частности, призвали открыть огонь по российским истребителям. Правда, одобрения этот комментарий у других пользователей не снискал.

Накануне, 26 июня, британские истребители дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии, чтобы сопроводить российские военные самолеты. Сначала это произошло из-за грузового самолета Ан-12. Затем нарушителями спокойствия для британцев стали Ил-22 и два Су-27. При этом ВКС России не нарушали границ. Также экипажи держали самолеты на безопасном расстоянии друг от друга.

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