В Сети появилось новое видео с рухнувшим Ан-24

По предварительным данным, во время полёта у Ан-24 отказал один из двигателей

Два человека погибли, больше 20 пострадали при аварийной посадке пассажирского самолёта в аэропорту Нижнеангарска. Приземлившись, борт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в одну из построек и загорелся. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выяснением всех обстоятельств будет заниматься центральное управление Следственного комитета. Бортовые самописцы уже обнаружены.

На кадрах отчётливо видно – самолёт после экстренной посадки выкатывается за пределы полосы. Скорость слишком высокая. Покрышка шасси разорвана. Ещё несколько секунд и Ан-24 сталкивается с постройкой на территории аэродрома, передает "ТВ Центр".

Кабина пилота полностью разрушена. По земле разлито топливо. Самолёт загорается. На борту находились 43 пассажира и 5 членов экипажа. Однако пассажиры успевают покинуть салон. А вот командир воздушного судна и бортмеханик погибли.

Самолёт Ан-24 летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск – небольшой город на севере Бурятии. Аэродром, который работает только в светлое время суток, принимал первый рейс. За 15 минут до посадки пилот сообщает - на борту неполадки, садиться будем в экстренном режиме. На земле его уже встречали пожарные и врачи.

В больницу доставили 22 пострадавших. Среди них годовалый ребёнок. У малыша сильный шок. Тех, у кого травмы были несерьезные, уже отпустили домой. Однако семь человек ещё остаются под наблюдением врачей. Консультацию для местных медиков по видеосвязи проводят их столичные коллеги.

В Бурятии для родственников и пассажиров открыта горячая линяя. Власти республики заявили - семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Уголовное дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета. По распоряжению главы ведомства на место трагедии направлены опытные криминалисты.

Илья Данильцев, Лаура Хизриева, Евгений Назарюк "ТВ Центр".