Названа причина катастрофы Ан-24 в Бурятии

Экипаж сообщал об отказе систем управления

Перед аварийной посадкой в Нижнеангарске в Бурятии, экипаж самолета Ан-24 докладывал об отказе систем управления. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, борт авиакомпании "Ангара" садился с одним двигателем. "Безусловно, докладывали", - отметил источник.

В аэропорту Нижнеангарска сообщили, что при посадке самолет встречали спасательные службы, передает ТАСС. В настоящее время пожар самолета потушен.

Ранее СМИ распространили список жертв катастрофы пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске. Погибшими являются пилот Владимир Коломин, а также техник Олег Барданов. В результате инцидента пострадали 22 человека. Родственники погибших при аварии самолета пилотов получат единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей. Всего на борту находилось 47 человек.

Само воздушное судно получило критические повреждения. Полностью разрушена передняя часть самолета, в том числе, кабина, салон сгорел.

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Видео: Ан-24 с пассажирами сгорел при посадке в Бурятии