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В Совбезе ООН разгорелась жаркая дискуссия из-за Ирана

12:08
  • четверг
  • 27 июня 2019

Двусмысленные заявления американской администрации только усиливают напряжённость

Одним из главных вопросов на саммите в Осаке станет иранская ядерная сделка, оказавшаяся под угрозой из-за действий США. Жаркая дискуссия разгорелась на эту тему на заседании Совбеза ООН. О том, что альтернатив соглашению нет, в очередной раз сообщил собравшимся постпред Евросоюза, передает "ТВ Центр".

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Он призвал всех членов международного сообщества объединить усилия для сохранения договора.  Представитель Ирана назвал выход США из сделки безответственным поведением и напомнил, что если не будут приняты практические меры, Тегеран увеличит обогащение урана.

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что позиция Соединённых Штатов может привести к точке невозврата. По его словам, выйдя в одностороннем порядке из соглашения, Вашингтон теперь "пытается всё свалить с больной головы на здоровую".

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