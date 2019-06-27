В Совбезе ООН разгорелась жаркая дискуссия из-за Ирана

Двусмысленные заявления американской администрации только усиливают напряжённость

Одним из главных вопросов на саммите в Осаке станет иранская ядерная сделка, оказавшаяся под угрозой из-за действий США. Жаркая дискуссия разгорелась на эту тему на заседании Совбеза ООН. О том, что альтернатив соглашению нет, в очередной раз сообщил собравшимся постпред Евросоюза, передает "ТВ Центр".

Он призвал всех членов международного сообщества объединить усилия для сохранения договора. Представитель Ирана назвал выход США из сделки безответственным поведением и напомнил, что если не будут приняты практические меры, Тегеран увеличит обогащение урана.

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что позиция Соединённых Штатов может привести к точке невозврата. По его словам, выйдя в одностороннем порядке из соглашения, Вашингтон теперь "пытается всё свалить с больной головы на здоровую".