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Первая жена Задорнова отсудила у "Первого канала" миллионы

10:34
  • четверг
  • 27 июня 2019

Концерты сатирика на вес золота

Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, отсудила 3,75 миллиона рублей у "Первого канала", который пять раз показал в эфире концерты ее покойного супруга. 

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Задорнова требовала взыскать с телеканала 7,5 миллиона рублей за трансляцию концертов "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?", исключительными правами на которые она обладает. Московский арбитражный суд признал, что "Первый канал" нарушил права гражданки, но сократил объем компенсации.

"С одной стороны, решение положительное, и мой доверитель удовлетворен. С другой стороны, суд размер исковых требований снизил. Вопрос об апелляции еще окончательно не решен", - сказал РБК Виктор Осипов, представитель Велты Задорновой в суде. 

Михаил Задорнов, у которого обнаружили опухоль головного мозга, умер в ноябре 2017 года. Права на свое творческое наследие он поделил между первой и второй супругами. 

Задорнов женился на Велте Калнберзинь в 1971 году. Информация о их разводе просочилась в СМИ в 2009 году. По слухам, со второй женой Аленой Бомбиной сатирик начал встречаться еще в 1984 году. 

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