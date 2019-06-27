Киев отказался допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Ранее украинская делегация приняла решение покинуть сессию ассамблеи

Украина может запретить российским наблюдателям от ПАСЕ мониторить выборы в Раду. Об этом уже заявили в Киеве, хотя в Парламентской ассамблее никаких решений еще не принимали. Между тем в центре столицы радикалы устроили митинг - им не понравилось, что суд решил вернуть проспектам Бандеры и Шухевича прежние названия Московский и Ватутина. Впрочем, в очередной раз националисты отличились и за пределами страны.

Комфортно и с патриотическим настроем решили отдохнуть украинские туристы в Греции. Балконы своих номеров постояльцы отеля украсили флагом и символом националистов – "Повстанческой армии" - экстремистской организации, запрещенной в России. А после, по рассказам туристов, начали вести себя агрессивно по отношению к русским отдыхающим. Такое поведение руководство отеля не оценило. Украинку и детей, которые с ней были, выселили и вернули деньги. В Киеве тем временем разгорается война проспектов, передает "ТВ Центр".

Националисты вывешивают плакаты, где нецензурно осуждают решение окружного суда об отмене переименования проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича, и заявляют – реванша не будет. Хотя мнения простых киевлян снова не спросили.

А вот уважения к новому президенту у многих избирателей, похоже, не осталось. Владимиру Зеленскому - посоветовали переехать в цирк. Петиция с таким предложением появилась на официальном сайте главы государства после того, как он заявил о желании сменить место работы своего аппарата.

Пока авторы петиции собирают подписи, в Раде грядут перестановки. Причем, значительные. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов на досрочные выборы. Жаждут власти 5 тысяч 845 человек. Одних только Зеленских- 8. Конечно, это однофамильцы. Но шансы они имеют хорошие, считают эксперты. И легко могут забрать часть голосов у партии "Слуга народа". А Петр Порошенко продолжает предвыборный чёс по городам Украины. Еще недавно он упрекал Зеленского в излишнем самолюбовании в интернете, а теперь и сам стал звездой соцсетей. Львов, Самбор – встречи без галстука, с детьми, пассажирами автобуса. Но даже несмотря на такой народный образ, западная Украина уже не так тепло встречает своего бывшего вождя.

Главный оппонент Порошенко - господин Саакашвили - после долгих препираний с ЦИК - все-таки выстрадал билет на выборы, до которых осталось уже меньше месяца. И лидер партии "Движение новых сил" сильно переживет.

Как будут проходить кампания и сами выборы, будут следить международные наблюдатели. Как заявили Киеве, российских представителей уже по традиции на них не допустят.

Елена Макарова, "ТВ Центр".