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Михаил Ефремов сжался от горя на похоронах матери

12:25
  • четверг
  • 27 июня 2019

Актриса скончалась на 82-м году жизни

В четверг в МХТ имени Чехова прощаются с народной артисткой РСФСР, театральным педагогом и режиссером Аллой Покровской. Дочь выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского, вдова Олега Ефремова, талантливая актриса скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Актер Михаил Ефремов, тяжело переживающий утрату, на церемонии выглядел очень подавленным. Он осунулся и сжался всем телом, передает "ТВ Центр".

Тысячи поклонников ее помнят по ярким ролям в кино, работам в театре "Современник" и Московском художественном. А бывшие студенты говорят о необыкновенном преподавательском таланте профессора школы-студии МХАТ.

После церемонии прощания состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят Аллу Покровскую на Троекуровском кладбище.

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