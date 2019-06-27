Проект "Мой социальный центр" представили в Москве

Новый проект для горожан старшего поколения

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы представил проект "Мой социальный центр". Это публичное пространство для горожан старшего поколения и их семей. Презентация прошла в рамках III Форума социальных инноваций.

Пилотный центр на северо-востоке столицы уже готов встречать первых посетителей. Проект планируют запустить еще в девяти районах столицы до конца года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Организаторы создали у стенда "Мой социальный центр" настоящую домашнюю атмосферу. Вместе с медиаторами, а также волонтерами в "Шумной гостиной" посетители играли в бильярд, настольный футбол, Playstation, а также танцевали в локации "Виниловые четверги".

Любители спокойного отдыха могли насладиться им в "Тихой гостиной". Гости читали там книги, а также играли в шахматы. В "Творческой гостиной" все желающие лепили фигуры из пластилина, фантазируя на тему идеального мира. В конце форума все работы объединили, создав своеобразный символ добра.

Всего за время работы форума на стенде "Мой социальный центр" провели примерно 100 экскурсий. Жителей и гостей столицы знакомили с новым проектом. Там же прошли творческие встречи с российской поэтессой Ларисой Рубальской, актрисой театра и кино Натальей Хорохориной, главным редактором издательства Андреем Петровым, автором серии книг "Жизнь замечательных людей" Александром Хортом, а также их редактором Вадимом Эрлихманом.

Также гости фотографировались на полароид в специальной фотозоне "Медиа-гостиная". Кроме того, популярностью пользовался напечатанный на 3D-принтере и расписанный современным художником Покрасом Лампасом арт-объект "Девушка с веслом".

В "Актовом зале" часы поэзии провели Владимир Бояринов, Иван Голубничий, Анатолий Пшеничный, Максим Замшев, Дмитрий Воденников и Александр Вулых. Также с лекциями выступили представитель банковской сферы Андрей Болихин и кандидат социологических наук директор центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

А еще стенд "Мой социальный центр" посетили американский продюсер Дэн Бюттнер, руководитель исследований Центра изучения Бутана и валового национального счастья Дорджи Пенджо, футуролог, ученый и физик-теоретик Митио Каку, теле- и радиоведущая Ирина Хакамада, журналист и общественный деятель Яна Чурикова, государственный и политический деятель Сергей Калашников.

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