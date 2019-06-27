В российском паштете нашли вызывающую рак добавку

У экспертов возникли вопросы к 5 брендам

Эксперты "Росконтроля" проверили куриный паштет брендов Argeta, "Каждый день", "Главпродукт", Hungrow и Setra. Продукцию исследовали более чем по 70 параметрам. Результаты экспертизы имеются в распоряжении ТВЦ.RU.

Как оказалось, в паштете от Argeta, "Каждый день" и Setra содержится незначительное количество куриной печени, а в образцах "Главпродукт" и Hungrow - умеренное количество. При этом только производитель "Каждого дня" честно указал на упаковке, что покупатель имеет дело с "консервами растительно-мясными паштетными стерилизованными».

Специалисты нашли в "Главпродукте" и Hungrow не указанные в составе гидрогенизированные жиры или их примесь. В этих паштетах также нашли ДНК свиньи, хотя на упаковке об этом нет ни слова. К тому же в продукции Hungrow отсутствует сливочное масло, тогда как в названии продукта имеется определение "Сливочный".

В паштете Hungrow и "Каждый день" обнаружился нитрит натрия, но его содержание меньше допустимой нормы. Главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроля" Ирина Аркатова рассказала, что это вещество используют в качестве фиксатора окраски и что он не может стать причиной отравления. "Однако эта добавка, используемая в больших количествах, может оказывать и негативное влияние на организм - повышает риск онкологических заболеваний, такой эффект может возникнуть при систематическом употреблении продуктов с повышенным содержанием нитрита натрия", - приводятся ее слова на сайте организации.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что паштет "Каждый день" имеет мучнистый кисловатый привкус, а аромат пряностей в нем слабо выражен. Hungrow показался им на вкус вяжущим и горьковатым с запахом пригоревшего фарша.

В итоге "Росконтроль" не стал рекомендовать к покупке ни один из выбранных паштетов, хотя все они изготовлены с соблюдением требований безопасности. Образец Hungrow попал в "черный список", а остальные в число товаров с замечаниями.