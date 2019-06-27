Сына принца Гарри и Меган Маркл нарядят в платье

Такова древняя традиция

Стало известно, почему сына Меган Маркл и принца Гарри облачат в платье на церемонии крещения, которая состоится в июле в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Ожидается, что для торжественной церемонии трехмесячного Арчи нарядят в белое кружевное платье. Оно является копией одеяния, в котором королева Виктория крестила свою дочь в 1841 году. С тех пор подобные платья носили 62 королевских младенца, в том числе пятеро будущих монархов.

Как пишет Express, крестильное платье - важная традиция в королевской семье. Меган Маркл и принц Гарри, облачив Арчи в платье, выкажут дань уважения своим предкам. Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Гарри тоже крестили в платье.

Ранее стало известно, что Герцог и Герцогиня Сассекские задумались о втором ребенке. По слухам, супруги мечтают о большой семье.