"Натравили их на наших детей": россиянка рассказала о диких украинцах в Греции

Агрессивное поведение стало главной причиной решения хозяев отеля выселить туристов

Причиной решения руководства отеля на острове Каламос в Греции выставить украинских туристов вон стали вовсе не флаги, которые они вывешивали на балконе. Об этом рассказала россиянка Ольга Кубара, которая также отдыхала в этой гостинице.

Согласно ее утверждениям украинские туристы бегали, размахивали украинскими флагами, и даже "натравливали своих детей на наших только потому, что мы говорили по-русски". "К счастью, администрация довольно быстро взяла ситуацию в свои руки", — подчеркнула Кубара в своем Facebook.

Таким образом, главной причиной выселения украинцев из отеля Bomo Calamos Beach Hotel стало именно их агрессивное поведение, а не вывешенные национальные флаги, пишет URA.RU.

О скандале в греческом отеле ранее сообщила киевлянка Наталия Подоляк, которая являлась организатором поездки нескольких украинских семей на отдых.

По ее словам, другие посетители пожаловались на национальные флаги, которые были вывешены на балконах украинских постояльцев. Кроме того, на стенах здания появились и полотна запрещенной в России украинской экстремистской организации. В итоге украинских туристов обвинили "в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих". Им вернули деньги за оставшиеся дни пребывания в отеле и пожелали, чтобы их там "больше не видели".

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