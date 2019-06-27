ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Натравили их на наших детей": россиянка рассказала о диких украинцах в Греции

12:33
  • четверг
  • 27 июня 2019

Агрессивное поведение стало главной причиной решения хозяев отеля выселить туристов

Причиной решения руководства отеля на острове Каламос в Греции выставить украинских туристов вон стали вовсе не флаги, которые они вывешивали на балконе. Об этом рассказала россиянка Ольга Кубара, которая также отдыхала в этой гостинице.

Согласно ее утверждениям украинские туристы бегали, размахивали украинскими флагами, и даже "натравливали своих детей на наших только потому, что мы говорили по-русски". "К счастью, администрация довольно быстро взяла ситуацию в свои руки", — подчеркнула Кубара в своем Facebook.

Таким образом, главной причиной выселения украинцев из отеля Bomo Calamos Beach Hotel стало именно их агрессивное поведение, а не вывешенные национальные флаги, пишет URA.RU.

О скандале в греческом отеле ранее сообщила киевлянка Наталия Подоляк, которая являлась организатором поездки нескольких украинских семей на отдых.

По ее словам, другие посетители пожаловались на национальные флаги, которые были вывешены на балконах украинских постояльцев. Кроме того, на стенах здания появились и полотна запрещенной в России украинской экстремистской организации. В итоге украинских туристов обвинили "в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих". Им вернули деньги за оставшиеся дни пребывания в отеле и пожелали, чтобы их там "больше не видели".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Киев отказался допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

 

Главное сегодня
Украинские туристы в Греции
Украинские туристы в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.