Игорь Петренко похвастался младшей дочкой и красавицей-женой

Актер взял на работу всю свою семью

41-летний актер Игорь Петренко впервые показал фотографию младшей дочери, которой недавно исполнилось пять месяцев.

Артист опубликовал в Instagram снимок из студии, на котором его жена Кристина Бродская держит на руках маленькую Еву. На заднем плане можно увидеть счастливого отца, смотрящего на ребенка.

Петренко написал, что во время светских мероприятий их с женой часто спрашивают, с кем и где они оставили трех дочерей. "У нас по-прежнему нет няни... и дети, если не с бабушками и друзьями, то, конечно же, с нами. Работу работаем!" - сообщил он. По его словам, старшие дочки бегали по студии, когда был сделан этот снимок.

"Красивые родители у ваших детей", "Счастья вам", "Вы большие молодцы", "Это очень смелая позиция с няней", "Вы молодец, положили все свои силы на сплочение семьи" - написали подписчики Игоря Петренко.

Петренко женат в третий раз. Они расписались с Бродской в 2016 году. Семья живет в Петербурге.