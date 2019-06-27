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Новость о раковой опухоли расстроила Клару Новикову

12:50
  • четверг
  • 27 июня 2019

Артистка разоткровенничалась

72-летнюю народную артистку России Клару Новикову возмутили слухи о ее онкологическом заболевании. 
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На днях СМИ сообщили, что у артистки могли обнаружить смертельное заболевание. Такое предположение журналисты сделали из-за того, что Новикова якобы давно не появлялась на публике. 

Артистка рассказала, что она здорова и живет полной жизнью. "Я очень возмущена тем, что обо мне распространяют подобные слухи. <…> Я веду активную жизнь: хожу на дни рождения к друзьям, практически еженедельно я играю в спектаклях в Театре на Малой Бронной, у меня готовится большой гастрольный тур", - цитирует ее Teleprogramma.pro.  

Клара Новикова попыталась найти анонимного автора статьи о ее болезни, однако это оказалось непросто. Она призвала поклонников не верить сплетням. "У меня в жизни все хорошо! В этом году мой внук Лев закончил институт, внучка Анна - школу. Все прекрасно, и чувствую я себя замечательно, но такие публикации очень расстраивают", - призналась артистка. 

Ранее СМИ забили тревогу, посчитав, что юморист Сергей Дроботенко давно не выступал на концертах и не общался с публикой. "А жив ли он вообще", - задались вопросом фанаты. ТВЦ.RU удалось найти артиста благодаря его коллегам. 

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