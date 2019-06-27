Кремль призвал не путать чиновников с госсимволами

Закон об оскорблении госсимволов меняться не будет

Закон об оскорблении госсимволов не нуждается в корректировке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, ограничивать этим законом критику власти нельзя.

Кремль тщательно следит за применением закона об оскорблении госсимволов. Случаи неправильной правоприменительной практики представляют особый интерес, подчеркнул Песков.

"Пока преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок или просто неправильного прочтения, или злоупотребления", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Закон об оскорблении государственных символов, Конституции, власти и общества в неприличной форме был принят в марте. Документ предусматривает штрафы в размере от 30 до 300 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения - административных арест на срок до 15 суток.

Во время "Прямой линии" 20 июня Владимир Путина заявил, что никто не имеет права этим законом ограничивать право людей на критику властей любого уровня. По его словам, документ направлен на защиту символов государства.