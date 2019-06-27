Путин рассказал о поставках "Кинжала" и "Сармата" в войска

В этом оружии воплотились талант, дерзость, смелость и большой труд сотен тысяч рабочих, отметил президент

В четверг в Кремле проходит торжественный приём в честь лучших выпускников высших военно-учебных заведений страны. Приглашены более 800 человек, окончившие вузы МВД, Минобороны, ФСБ и других ведомств.

Мероприятие открыл Владимир Путин. В своей речи президент поздравил офицеров с завершением учёбы и выразил надежду, что они будут твердо стоять на страже государственных интересов, отстаивать права и свободы граждан.

В свою очередь власти продолжат совершенствовать систему социальных гарантий для военнослужащих и правоохранителей и последовательно повышать уровень денежного довольствия. По словам президента, именно от офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и качественному развитию военных ведомств.

"В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы", - отметил Путин.