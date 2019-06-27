Одновременный пуск двух "Искандеров" попал на видео

Ракеты успешно уничтожили учебные цели
В ходе внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа расчеты оперативно тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" отработали сложнейший элемент. Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
В Бурятии ракеты успешно уничтожили учебные цели. В дальнейшем боевые расчеты ОТРК "Искандер" выполнили оперативную смену позиционного района, чтобы отработать очередные задачи.
А еще специалисты РХБ защиты провели мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, включая электромагнитное излучение, сообщили в Минобороны.
Кроме того, во время контрольных занятий военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.
Ранее стало известно, что в России началась внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа. Она проходит по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
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Видео: в России началась внезапная проверка боеготовности